Café géopolitique : les Balkans. Rencontre avec Jean-Arnault Dérens Bibliothèque Germaine Tillion Paris Catégories d’Évènement: île de France

Paris

Café géopolitique : les Balkans. Rencontre avec Jean-Arnault Dérens Bibliothèque Germaine Tillion, 11 mai 2023, Paris. Le jeudi 11 mai 2023

de 18h00 à 19h30

.Public adultes. gratuit

Jean-Arnault Dérens publie chez Tallandier « Les Balkans en 100 questions ». C’était l’occasion rêvée de l’inviter à animer un Café géopolitique sur le sujet à la bibliothèque Germaine Tillion. Les Balkans font l’objet de représentations souvent négatives sur le plan politique (retard de la transition démographique), économique (faible niveau de vie) et sur les droits de l’Homme (conséquences des guerres des années 1990). Il s’agit également d’un espace largement à l’écart de l’Union européenne, souvent tiraillé par différentes influences (Russie, Turquie, États-Unis, UE). Dans le contexte de la guerre en Ukraine, comment s’expriment ces rivalités de pouvoirs? Jean-Arnault Dérens est journaliste et rédacteur en chef du Courrier des Balkans.

Il publie chez Tallandier Les Balkans en 100 questions Laurent Hassid est docteur en géographie, mention géopolitique. Il anime le blog https://beyondborderlines.wordpress.com/ et est l’organisateur des cafés géopolitiques depuis leur création en 2016. Depuis 2016, la bibliothèque Germaine Tillion propose très régulièrement des cafés géopolitiques sur des thèmes d’actualité. Ils sont animés par Laurent Hassid. L’invité présente en quelques minutes le sujet du café puis les participants interviennent, posent des questions, font part de leur expérience, réagissent et entament un dialogue avec l’intervenant. Bibliothèque Germaine Tillion 6 rue du Commandant Schlœsing 75016 Paris Contact :

Laurent Hassid

Détails Catégories d’Évènement: île de France, Paris Autres Lieu Bibliothèque Germaine Tillion Adresse 6 rue du Commandant Schlœsing Ville Paris Departement Paris Lieu Ville Bibliothèque Germaine Tillion Paris

Bibliothèque Germaine Tillion Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

Café géopolitique : les Balkans. Rencontre avec Jean-Arnault Dérens Bibliothèque Germaine Tillion 2023-05-11 was last modified: by Café géopolitique : les Balkans. Rencontre avec Jean-Arnault Dérens Bibliothèque Germaine Tillion Bibliothèque Germaine Tillion 11 mai 2023 Bibliothèque Germaine Tillion Paris Paris

Paris Paris