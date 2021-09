Paris Médiathèque Hélène Berr île de France, Paris Café géopolitique : L’AFGHANISTAN Médiathèque Hélène Berr Paris Catégories d’évènement: île de France

Café géopolitique : L’AFGHANISTAN Médiathèque Hélène Berr, 2 octobre 2021, Paris. Date et horaire exacts : Le samedi 2 octobre 2021

de 15h à 16h30

gratuit

Rencontre Avec Liza Schuster , Belgheis Alavi et Laurent Hassid Liza SCHUSTER est sociologue et a longtemps vécu en Afghanistan en tant que chercheuse (University of London). Elle a été évacuée de Kaboul le 18 août dernier. Elle a déjà animé un café géopolitique en 2016 sur les réfugiés afghans. Elle sera accompagnée de Belgheis ALAVI qui a soutenu un doctorat à l’université de Tours sur l’Afghanistan dans les récits de voyages de 19eme/20eme siècles Laurent HASSID est docteur en géographie, mention géopolitique. Il anime le blog beyondborderlines sur le thème des frontières et est l’organisateur des cafés géopolitiques à la bibliothèque Germaine Tillion (Paris 16ème), cafés délocalisés à la médiathèque Hélène Berr (Paris 12ème) pour cause de travaux. Entrée libre sous réserve des places disponibles

Liza Schuster

