Café géopolitique : la guerre en Ukraine. Rencontre avec Alexandra Goujon et Laurent Hassid. Bibliothèque Germaine Tillion Paris

Paris

Le samedi 11 juin 2022

de 15h00 à 16h30

. gratuit

La bibliothèque Germaine Tillion renoue avec ses cafés géopolitiques initiés en 2016. Ils sont toujours centrés sur l’actualité. La guerre en Ukraine s’est imposée comme le sujet du premier semestre 2022. Alexandra Goujon est politologue spécialiste de l’Ukraine et de la Biélorussie. Alexandra Goujon est maître de conférences en science politique à l’université de Bourgogne. Elle est spécialiste de l’Ukraine et de la Biélorussie. Elle a publié en 2021 “L’Ukraine : de l’indépendance à la guerre aux éditions du Cavalier bleu dans la collection “Idées reçues” Laurent Hassid est docteur en géographie, mention géopolitique. Il anime le blog https://beyondborderlines.wordpress.com/ sur le thème des frontières. Il anime les cafés géopolitiques de la Bibliothèque Germaine Tillion. Il a publié en juin 2021 “Une géopolitique de la Slovénie” aux éditions La route de la soie. Depuis 2016, la bibliothèque Germaine Tillion propose très régulièrement des cafés géopolitiques sur des thèmes d’actualité. Ils sont animés par Laurent Hassid. L’invité présente en quelques minutes le sujet du café puis les participants interviennent, posent des questions, font part de leur expérience, réagissent et entament un dialogue avec l’intervenant. Bibliothèque Germaine Tillion 6 rue du Commandant Schloesing 75016 Paris

Laurent Hassid Odessa en février 2020. Statue du duc de Richelieu, maire et gouverneur de la ville (1803-1814)

