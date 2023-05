Café géopolitique : Dessiner un Etat du monde à l’heure de la guerre en Ukraine Bibliothèque Germaine Tillion Paris Catégories d’Évènement: ile de france

Le mercredi 14 juin 2023

de 18h00 à 19h30

.Public adultes. gratuit

Ce « Café géopolitique » sera l’occasion d’esquisser un État du monde à l’heure de la guerre en Ukraine avec Bertrand Badie qui, parmi ses nombreuses publications, continue à diriger L’État du monde aux éditions La Découverte. La guerre en Ukraine

reconfigure une partie des équilibres mondiaux: rivalités de pouvoir sur des

territoires (Ukraine, Taïwan), questions énergétiques, accès aux terres

arables… Quelles sont les conséquences de ces changements à l’échelle

mondiale, européenne et française? Bertrand Badie est professeur

émérite à Sciences Po. Il s’est imposé comme un des meilleurs experts en relations internationales. Il a publié de nombreux ouvrages aux éditions de La Découverte, chez Odile Jacob ou CNRS Éditions. Il continue à diriger « L’État du Monde » publié régulièrement par les éditions de La Découverte. Laurent Hassid est docteur en géographie, mention

géopolitique. Il anime le blog https://beyondborderlines.wordpress.com/ et est l’organisateur des cafés

géopolitiques depuis leur création en 2016. Avec le Laboratoire Pléiade . Université Sorbonne Paris Nord. Depuis 2016, la bibliothèque Germaine Tillion propose très

régulièrement des cafés géopolitiques sur des thèmes d’actualité. Ils

sont animés par Laurent Hassid. L’invité présente en quelques minutes le

sujet du café puis les participants interviennent, posent des

questions, font part de leur expérience, réagissent et entament un

Bibliothèque Germaine Tillion 6 rue du Commandant Schlœsing 75016 Paris

