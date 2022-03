Café Géo Tours – Centre Pluriel(le)s du Sanitas Centre social Pluriel(le)s Tours Catégories d’évènement: Indre-et-Loire

Tours

Café Géo Tours – Centre Pluriel(le)s du Sanitas Centre social Pluriel(le)s, 16 mars 2022, Tours. Café Géo Tours – Centre Pluriel(le)s du Sanitas

Centre social Pluriel(le)s, le mercredi 16 mars à 20:00

Organisé par l’université de Tours : Le réseau zéro déchet, Zero Waste, se développe en Europe comme en France. Il est devenu impératif de Réduire, Réutiliser et Recycler les déchets selon la règle des 3 R. Que révèle la recherche du « zéro déchet » de notre société de consommation ? Intervenants : Baptiste Monsaingeon, sociologue, Université de Reims Champagne-Ardennes Sébastien Moreau, association Zéro déchet-Touraine [https://www.univ-tours.fr/recherche/actualite-scientifique/les-cafes-geo-de-tours](https://www.univ-tours.fr/recherche/actualite-scientifique/les-cafes-geo-de-tours) La Vi(ll)e sans déchet ? Centre social Pluriel(le)s 6 Avenue du Général de Gaulle, 37000 Tours Tours Sanitas-Rotonde Indre-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-16T20:00:00 2022-03-16T21:30:00

Détails Catégories d’évènement: Indre-et-Loire, Tours Autres Lieu Centre social Pluriel(le)s Adresse 6 Avenue du Général de Gaulle, 37000 Tours Ville Tours lieuville Centre social Pluriel(le)s Tours Departement Indre-et-Loire

Centre social Pluriel(le)s Tours Indre-et-Loire https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/tours/

Café Géo Tours – Centre Pluriel(le)s du Sanitas Centre social Pluriel(le)s 2022-03-16 was last modified: by Café Géo Tours – Centre Pluriel(le)s du Sanitas Centre social Pluriel(le)s Centre social Pluriel(le)s 16 mars 2022 Centre social pluriel(le)s Tours Tours

Tours Indre-et-Loire