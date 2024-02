CAFÉ-GÉO » GÉOPOLITIQUE DANS L’INDOPACIFIQUE » Colombiers, mercredi 6 mars 2024.

CAFÉ-GÉO » GÉOPOLITIQUE DANS L’INDOPACIFIQUE » Colombiers Hérault

La médiathèque de Colombiers vous convie à un café-géo sur le thème de la géopolitique dans l’Indopacifique, le nouveau terrain d’affrontement des États-Unis qui ont fait du Pacifique leur principale priorité, et de la Chine qui aspire à devenir une puissance politique et navale majeure. Cette manifestation sera assurée par Marc de Velder, professeur agrégé d’histoire au lycée Henri IV de Béziers.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-06 18:30:00

fin : 2024-03-06

4 Rue des Écoles

Colombiers 34440 Hérault Occitanie mediatheque.colombiers@ladomitienne.com

