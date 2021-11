Lisieux Médiathèque André Malraux Calvados, Lisieux Café Geek Médiathèque André Malraux Lisieux Catégories d’évènement: Calvados

Lisieux

Café Geek Médiathèque André Malraux, 3 mars 2022, Lisieux.

Médiathèque André Malraux, le jeudi 3 mars 2022 à 18:00

Vous dévorez films et séries ? Vous êtes joueurs ? Vous aimez la SF et la fantasy ? Alors venez à notre café geek ! Ouvert à tous, sans condition d’âge, cet échange sera le moment de partager vos coups de cœur, déceptions et autres découvertes, en matière de jeux vidéo, BD, romans, podcasts, séries…

Gratuit

Médiathèque André Malraux Lisieux, Place de la République Lisieux Calvados

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-03T18:00:00 2022-03-03T20:00:00

Lieu Médiathèque André Malraux Adresse Lisieux, Place de la République Ville Lisieux