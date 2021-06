Lisieux Médiathèque André-Malraux Calvados, Lisieux Café geek Médiathèque André-Malraux Lisieux Catégories d’évènement: Calvados

Lisieux

Café geek Médiathèque André-Malraux, 17 juin 2021-17 juin 2021, Lisieux. Café geek

Médiathèque André-Malraux, le jeudi 17 juin à 18:15

Vous dévorez films et séries ? Vous êtes joueurs ? Vous aimez la SF et la Fantasy sous toutes leurs formes ? Alors venez à notre café geek ! Ouvert à toutes et tous, sans condition d’âge, cet échange sera le moment pour chacun d’entre nous de partager ses coups de coeur, déceptions et autres découvertes, que ce soit en matière de jeux vidéo, BD, romans, podcasts, séries… Experts ou curieux, tout le monde est bienvenu.

Gratuit / Sur inscription

Médiathèque André-Malraux place de la république, lisieux Lisieux Calvados

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-06-17T18:15:00 2021-06-17T20:00:00

