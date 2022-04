Café-Galo Bar Le Cycrien’s Nivillac Catégories d’évènement: Morbihan

Si t’a du piézi a préché patouaz, amënn taï ! Autour d’une bolée, c’est une occasion d’échanger en gallo. La causerie sera lancée sur un thème et la parole sera donnée à toutes celles et ceux qui veulent pratiquer la langue. Animée par Jessica Haumont

Entrée libre et gratuite

