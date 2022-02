Café gallo : la vie du bourg, les magasins, les habitudes, les kermesses… Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Nantes

Café gallo : la vie du bourg, les magasins, les habitudes, les kermesses…, 9 mars 2022, Nantes. 2022-03-09

Horaire : 20:00

Gratuit : oui Gratuit (hors consommation) Renseignements : ACB44 – 02 51 84 16 07 – degemer@acb44.bzh Yves Bourdaud invite à se retrouver tous les mois pour converser en gallo dans une ambiance conviviale. L’occasion de faire du collectage sauvage, stimuler sa mémoire et échanger. 1h30 d’échanges et de plaisir autour du gallo. Réveiller, stimuler, entretenir votre mémoire du gallo, se faire plaisir, caosër ben manqe ! Pour les gallésants et ceux qui ont envie de découvrir cette la langue romane de Haute-Bretagne autrefois appelée patois. Thème du mois pour “amorcer” la pompe : la vie du bourg, les magasins, les habitudes, les kermesses et autres événements. Dans le cadre du Mois du Breton et du Gallo en Loire-Atlantique (mars 2022) adresse1} Centre-ville Nantes 44100

Bienvenue / Degemer Mat !

Détails Catégories d’évènement: Loire-Atlantique, Nantes Autres Adresse 16 Rue d'Alger Ville Nantes lieuville Nantes Departement Loire-Atlantique

Nantes Loire-Atlantique https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/nantes/

Café gallo : la vie du bourg, les magasins, les habitudes, les kermesses… 2022-03-09 was last modified: by Café gallo : la vie du bourg, les magasins, les habitudes, les kermesses… 9 mars 2022 Nantes

Nantes Loire-Atlantique