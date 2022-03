Café Frappé “Travailler dans l’IA ou pas : le témoignage de deux jeunes ingénieurs” CentraleSupélec – Bâtiment Bouygues,salle e.100, 31 mars 2022, Gif-sur-Yvette.

Nous nous posons tou·te·s **beaucoup de questions sur le sujet de l’Intelligence Artificielle** : * **de quoi parle-t-on** ? Est-ce l’enrichissement d’algorithmes à la manière de l’enrichissement des apprentissages humains dans le cerveau ? Est-ce le traitement statistique de données, rendu possible grâce à l’augmentation des puissances de calcul ? * **dans quels domaines** s’exerce-t-elle et à quelles fins ? * est-ce un secteur qui me tenterait ? Venez écouter le témoignage de deux jeunes ingénieurs, l’un qui a rejoint ce secteur, **Thibaut Germain,** et l’autre, **Romain Boucher,** qui l’a quitté : ils nous donneront l’occasion d’en apprendre plus sur ce secteur dont on parle beaucoup et de nous interroger sur son impact environnemental et social, ainsi que sur son utilité pour nos sociétés. Nous vous attendons nombreux le **jeudi 31 mars à 12h30** pour échanger sur ce sujet d’actualité ! Vous pouvez participer : * **en présentiel** sur le campus de CentraleSupélec en salle e.100 du bâtiment Bouygues * **en distanciel** sur Zoom en vous inscrivant sur [cette page](https://association.centralesupelec-alumni.com/group/economie-sociale-solidaire-csa/69/calendar/cafe-frappe-saison-3-travailler-dans-l-ia-ou-pas-le-temoignage-de-2-jeunes-ingenieurs/2022/03/31/6071). Le lien de connexion vous sera envoyé la veille ou le matin. **Biographie de Thibaut Germain** Suite à des études d’ingénieur aux Mines de St-Etienne, Thibaut s’est lancé dans un VIE en Californie en tant que supply chain manager d’une entreprise de sécurité incendie. À la fin de son contrat, il revient en France avec des problèmes de santé et un certain malaise, le milieu de l’entreprise ne lui plaît pas. Il cherche alors à se reconvertir. Après avoir envisagé de devenir enseignant dans des quartiers difficiles ou encore de s’impliquer dans la transition écologique, il choisit de s’inscrire au MVA (master d’IA de l’ENS Paris Saclay) parce qu’il s’est découvert une passion pour le traitement de données dans un contexte Covid. Très satisfait de son choix d’orientation, il est à présent en thèse au Centre Borelli, le laboratoire de maths appliquées l’ENS Paris-Saclay. Il travaille sur la détection d’anomalies dans les signaux en santé. **Biographie de Romain Boucher** Romain est un ingénieur diplômé de l’École des Mines et titulaire d’un master en mathématiques appliquées et statistiques à l’université Claude Bernard (Lyon 1). Il s’est spécialisé en sciences des données avant de rejoindre le cabinet français Sia Partners comme consultant data scientist. Après trois ans de missions dans l’énergie et le secteur public, il démissionne pour mieux dénoncer, avec [cette lettre ouverte](https://vous-netes-pas-seuls.org/wp-content/uploads/2021/04/Temoignage-Romain-Boucher.pdf) publiée en avril 2021, le rôle du numérique, du big data et de l’IA dans le ravage écologique et social (pour plus d’informations sur d’autres sujets, voir l’ensemble des rapports de l’association [ici](https://vous-netes-pas-seuls.org/rapports/)).

9 rue Joliot-Curie – Gif-sur-Yvette



