CentraleSupélec bâtiment Bouygues E100, le jeudi 10 février à 12:30

Quelle est notre place en tant qu’étudiant·e dans la Transition ? Trouver son rôle en tant qu’étudiant·e en filière scientifique face aux enjeux de la Transition n’est pas chose facile. Nombreuses sont les questions que l’on peut se poser : Quel pouvoir avons-nous en tant qu’étudiant·e ? Que peut-on concrètement réaliser ? De quelle façon faut-il agir ? Peut-on améliorer nos formations pour nous permettre d’aborder de telles problématiques ? Car c’est aussi à nous, étudiant·e·s, de réfléchir au futur de nos formations. Nous vous proposons de venir partager ces réflexions et participer au débat autour de la place de l’étudiant·e dans un monde en pleine transition. Noam, un étudiant de l’ENS témoignera sur les leviers qu’il a pu utiliser dans sa volonté de participer à un changement à son échelle. Ce témoignage lancera des ateliers de discussion participative avec le public portant sur différentes thématiques de la Transition. Une nouvelle,édition des cafés frappés qui réunit personnels et étudiants autour des thématiques liées à la transition écologique CentraleSupélec bâtiment Bouygues E100 3 rue Joliot Curie 91190 Gif-sur-Yvette Gif-sur-Yvette Campus Urbain de Paris-Saclay Essonne

2022-02-10T12:30:00 2022-02-10T14:00:00

