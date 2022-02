Café Frappé « Quelle est notre place en tant qu’étudiant·e dans la Transition ? » CentraleSupélec – Bâtiment Bouygues,salle e.100, 10 février 2022, Gif-sur-Yvette.

CentraleSupélec – Bâtiment Bouygues, salle e.100, le jeudi 10 février à 12:30

Trouver son rôle en tant qu’étudiant·e en filière scientifique face aux enjeux de la Transition n’est pas chose facile. Nombreuses sont les questions que l’on peut se poser : Quel pouvoir avons-nous en tant qu’étudiant·e ? Que peut-on concrètement réaliser ? De quelle façon faut-il agir ? Peut-on améliorer nos formations pour nous permettre d’aborder de telles problématiques ? Car c’est aussi à nous, étudiant·e·s, de réfléchir au futur de nos formations. Nous vous proposons de venir partager ces réflexions et participer au débat autour de la **place de l’étudiant·e** dans un monde en pleine transition. Noam, un étudiant de l’ENS témoignera sur les leviers qu’il a pu utiliser dans sa volonté de participer à un changement à son échelle. Ce témoignage lancera des **ateliers de discussion participative** avec le public portant sur différentes thématiques de la Transition. Ce Café Frappé aura lieu **le jeudi 10 février à 12h30 sur le campus de CentraleSupélec en salle E.100 au bâtiment Bouygues (pass sanitaire obligatoire).** _Les Cafés Frappés sont des rencontres d’information et d’action citoyenne sur les impacts de nos modes de consommation et de production et sur les bénéfices des solutions alternatives, ouvertes à tou·te·s. Pour plus d’informations (cafés précédents, affiches, diapositives, comptes-rendus…), rendez-vous_ [_ici_](https://impact.cs-campus.fr/cafesfrappes)_._

Entrée libre avec pass sanitaire

CentraleSupélec – Bâtiment Bouygues,salle e.100 9 rue Joliot-Curie – Gif-sur-Yvette Gif-sur-Yvette Essonne



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-02-10T12:30:00 2022-02-10T14:00:00