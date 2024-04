Café Frappé « La Low-Tech : satisfaire les besoins humains en respectant les limites planétaires » CentraleSupélec – Bâtiment Bouygues – Théâtre Joël Rousseau Gif-sur-Yvette, jeudi 11 avril 2024.

Café Frappé « La Low-Tech : satisfaire les besoins humains en respectant les limites planétaires » avec Emma Bousquet-Pasturel Jeudi 11 avril, 12h30 CentraleSupélec – Bâtiment Bouygues – Théâtre Joël Rousseau Entrée libre

Début : 2024-04-11T12:30:00+02:00 – 2024-04-11T14:00:00+02:00

Changer de trajectoire pour effectuer une transition écologique et solidaire ambitieuse, c’est avant tout se donner les moyens d’innover. Mais de quelle innovation parle-t-on ?

Si, pour certain·es, la technologie et son progrès sont tout tracés et voués à suivre la voie de la « High-Tech pour le durable », d’autres mettent en avant de nouvelles manières d’inventer et de créer la technologie de demain, en adoptant une démarche qui questionne d’abord les besoins de chacun·e dans une optique de soutenabilité forte. C’est par exemple le cas de la Low-Tech qui repose sur trois grands principes : utilité, accessibilité et durabilité.

Dans ce Café Frappé, Emma Bousquet-Pasturel nous fera découvrir différentes applications de la Low-Tech, lors d’une intervention en trois temps :

Introduction sur le concept de Low-Tech

Projection d’enquêtes menées par l’association Low-Tech Lab

Présentation du projet de biosphère urbaine sur lequel Emma travaille, suivie d’un débat avec le public

Emma Bousquet-Pasturel est ingénieure en conception mécanique de formation (Université de Technologie de Compiègne). Elle a effectué son stage de fin d’étude au Low-Tech Lab. Aujourd’hui, elle travaille aux côtés de Corentin de Chatelperron et Caroline Pultz sur la préparation de la prochaine expérimentation du programme Biosphère, soutenue par le Low-Tech Lab et la ville de Boulogne-Billancourt. Ce programme se divise en deux volets : une expérimentation de modes de vie Low-Tech sur le territoire boulonnais et un programme de sciences participatives ouvert à tou·tes.

Nous espérons vous retrouver en nombre lors de ce Café Frappé !

Au théâtre Rousseau de CentraleSupélec (campus de Paris-Saclay, bâtiment Bouygues, 3-8 rue Joliot Curie, 91190 Gif-sur-Yvette)

Les Cafés Frappés sont des rencontres d’information et d’action citoyenne sur les impacts de nos modes de consommation et de production et sur les bénéfices des solutions alternatives, ouvertes à tou·te·s. Pour plus d’informations (cafés précédents, affiches, diapositives, comptes-rendus…), rendez-vous sur le site d’Impact ou, pour les vidéos, sur le Tube de Nuagelibre.

