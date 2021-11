Café Frappé “La fiction littéraire pour imaginer la transition écologique et sociale” CentraleSupélec – Bâtiment Bouygues,salle e.100, 25 novembre 2021, Gif-sur-Yvette.

**La transition écologique et sociale passe-t-elle uniquement par des convictions scientifiques ?** Comment les arts, en particulier la littérature, intègrent-ils cette notion et peuvent-ils nous toucher de manière différente ? Coup de projecteur dans ce Café Frappé littéraire, réalisé en collaboration avec les bibliothèques de CentraleSupélec, sur **le pouvoir de la fiction pour explorer d’autres territoires et modes d’action**. Il se tiendra le **jeudi 25 novembre à 18h30** sous forme d’une table ronde interactive avec un auteur, Thomas Reverdy, et un éditeur, Gallmeister représenté par Benjamin Guérif. **Thomas B. Reverdy** est né en 1974. Petit-fils d’un ingénieur et écrivain, fils d’une professeure d’économie politique au CNAM, Thomas B. Reverdy publie son premier roman en 2003, La montée des eaux, empreint du décès de sa mère. L’Hiver du mécontentement a obtenu en 2018 le prix Interallié. Avec [**Climax**](https://editions.flammarion.com/climax/9782080250421), publié en août 2021, Thomas B. Reverdy réveille le roman d’aventures en lui offrant une dimension crépusculaire et contemporaine puisque désormais les glaciers fondent, les ours meurent et l’humain a irrémédiablement tout abîmé. Au moins, il reste la fiction pour raconter cette dernière aventure, celle de la fin d’un monde. **Benjamin Guérif**, directeur de la collection Totem des éditions [Gallmeister](https://www.gallmeister.fr/), met en perspective la question climatique dans la littérature américaine : la jeune nation américaine des grands espaces se confronte au développement de la société américaine marquée par le saccage de plus en plus marqué des grands espaces, alors que dans la littérature, les auteur·e·s ont alerté sur la nécessité de préserver ce trésor. Devant l’expérience américaine visionnaire de la part de la littérature et non suivie d’effet de la part de la société, comment réagir ? Vous pouvez participer : * en **présentiel** sur le campus de CentraleSupélec en **salle e.100 du bâtiment Bouygues** (dans ce cas, **le passe sanitaire est obligatoire**), * en **distanciel** en vous inscrivant sur cette [page](https://association.centralesupelec-alumni.com/group/economie-sociale-solidaire-csa/69/calendar/cafe-frappe-saison-3-la-fiction-litteraire-pour-imaginer-la-transition-ecologique-et-sociale/2021/11/25/5751). Le lien de connexion **Zoom** vous sera envoyé le jour de l’évènement.

CentraleSupélec – Bâtiment Bouygues,salle e.100 9 rue Joliot-Curie – Gif-sur-Yvette Gif-sur-Yvette Essonne



