CentraleSupélec – Bâtiment Bouygues – Théâtre Joël Rousseau, le jeudi 14 avril à 12:30

Tout le monde est familier du terme « **biodiversité** ». Mais que recouvre ce vocable simple en apparence ? On entend à l’envi « la biodiversité est en crise ». **Sommes-nous à l’aube d’une sixième extinction dont nous serions la cause ?** Que peuvent nous apprendre les crises du passé géologique de la Terre ? Pouvons-nous encore redresser la barre ? **Quels sont nos leviers d’action ?** La vraie question ne serait-elle pas éthique, une éthique pour la planète ? **Bruno David**, président du Muséum National d’Histoire Naturelle, nous donnera l’occasion d’en apprendre plus sur ce vaste sujet et de nous interroger sur nos moyens d’actions pour faire perdurer notre écosystème terrestre. Ce Café Frappé est **co-organisé avec la vice-présidence Développement Soutenable de l’Université de Paris-Saclay**. Vous pouvez participer à cet événement **en présentiel dans le théâtre Rousseau** du bâtiment Bouygues du campus de Paris-Saclay **ou en distanciel grâce aux informations de connexion suivantes** : * pour participer à la réunion Zoom [[https://us02web.zoom.us/j/85417847784?pwd=UTROTmhIT0RydEVQNGFjcDcwTlRSQT09](https://us02web.zoom.us/j/85417847784?pwd=UTROTmhIT0RydEVQNGFjcDcwTlRSQT09)](https://us02web.zoom.us/j/85417847784?pwd=UTROTmhIT0RydEVQNGFjcDcwTlRSQT09) Si vous avez déjà un compte: ID de réunion : 854 1784 7784/ Code secret : 977809 * pour rejoindre par téléphone, trouvez votre numéro local : [[https://us02web.zoom.us/u/kdSb4xa7Ku](https://us02web.zoom.us/u/kdSb4xa7Ku)](https://us02web.zoom.us/u/kdSb4xa7Ku) **Courte biographie de l’intervenant** Président du Muséum National d’Histoire Naturelle depuis 2015, Bruno David a été auparavant chercheur au CNRS. Paléontologue et biologiste, ses recherches l’ont conduit à explorer l’évolution de la biodiversité. Il a participé à de grandes missions océanographiques, notamment dans l’Océan Austral, la mer des Caraïbes et dans le Pacifique avec le submersible Nautile. Il tient, depuis septembre 2020, une chronique sur France Culture et il est l’auteur de « À l’aube de la 6e extinction » paru chez Grasset (2021). _Les Cafés Frappés sont des rencontres d’information et d’action citoyenne sur les impacts de nos modes de consommation et de production et sur les bénéfices des solutions alternatives, ouvertes à tou·te·s. Pour plus d’informations (cafés précédents, affiches, diapositives, comptes-rendus…), rendez-vous_ [_ici_](https://impact.cs-campus.fr/cafesfrappes)_._

Entrée libre, en présentiel et en distanciel

CentraleSupélec – Bâtiment Bouygues – Théâtre Joël Rousseau 9 rue Joliot-Curie – Gif-sur-Yvette



