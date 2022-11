Fête d’automne dans le village de Corentin Celton Café Français Issy-les-Moulineaux Catégories d’évènement: Hauts-de-Seine

Issy-les-Moulineaux

Fête d’automne dans le village de Corentin Celton Café Français, 18 novembre 2022, Issy-les-Moulineaux. Fête d’automne dans le village de Corentin Celton Vendredi 18 novembre, 18h00 Café Français

Réservation sur place ou au 01 46 48 72 14

Venez déguster le Beaujolais nouveau au Café français. handicap psychique;handicap visuel;handicap auditif;handicap moteur pi;vi;hi;mi Café Français 2 place Paul Vaillant Couturier, 92130 Issy-les-Moulineaux Issy-les-Moulineaux 92130 Hauts-de-Seine Île-de-France

0146 48 72 14 Un verre de l’amitié est offert par le domaine de la Logère, tandis que des dégustations de fromage et de pain de campagne sont proposées par les conseillers de quartier. Menu : bœuf bourguignon et gratin dauphinois / café gourmand + 1 verre de beaujolais. Tarif unique : 22 euros/personne.

