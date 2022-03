Café expo – Vendredi 8 avril Café municipal l’Entrepotes Gratentour Catégories d’évènement: Gratentour

Haute-Garonne

Café expo – Vendredi 8 avril Café municipal l’Entrepotes, 8 avril 2022, Gratentour. Café expo – Vendredi 8 avril

Café municipal l’Entrepotes, le vendredi 8 avril à 18:30

Une occasion d’échanger avec lui sur ses peintures

Contact

Décrochage en présence de Gabriel MOLINES Café municipal l’Entrepotes Place de la mairie, 31150 Gratentour Gratentour Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-08T18:30:00 2022-04-08T20:30:00

Détails Catégories d’évènement: Gratentour, Haute-Garonne Autres Lieu Café municipal l'Entrepotes Adresse Place de la mairie, 31150 Gratentour Ville Gratentour lieuville Café municipal l'Entrepotes Gratentour Departement Haute-Garonne

Café municipal l'Entrepotes Gratentour Haute-Garonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/gratentour/

Café expo – Vendredi 8 avril Café municipal l’Entrepotes 2022-04-08 was last modified: by Café expo – Vendredi 8 avril Café municipal l’Entrepotes Café municipal l'Entrepotes 8 avril 2022 Café municipal l'Entrepotes Gratentour GRATENTOUR

Gratentour Haute-Garonne