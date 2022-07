Café et muffin Haguenau Haguenau Catégories d’évènement: Bas-Rhin

Haguenau

Café et muffin Haguenau, 14 juillet 2022, Haguenau. Café et muffin

23 Rue Principale Haguenau Bas-Rhin

2022-07-14 09:00:00 – 2022-07-14 15:00:00 Haguenau

Bas-Rhin Pour toute cueillette un café (ou jus) et un muffin aux myrtilles est offert !

La cueillette est ouverte de 9h à 15h. Avec cueillette au milieu des près avec les chevaux en pension. Pour toute cueillette un café (ou jus) et un muffin aux myrtilles est offert ! +33 3 88 73 83 01 Pour toute cueillette un café (ou jus) et un muffin aux myrtilles est offert !

La cueillette est ouverte de 9h à 15h. Avec cueillette au milieu des près avec les chevaux en pension. Haguenau

dernière mise à jour : 2022-06-30 par

Détails Catégories d’évènement: Bas-Rhin, Haguenau Autres Lieu Haguenau Adresse 23 Rue Principale Haguenau Bas-Rhin Ville Haguenau lieuville Haguenau Departement Bas-Rhin

Haguenau Haguenau Bas-Rhin https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/haguenau/

Café et muffin Haguenau 2022-07-14 was last modified: by Café et muffin Haguenau Haguenau 14 juillet 2022 23 rue principale Haguenau Bas-Rhin

Haguenau Bas-Rhin