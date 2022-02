Café et jeux Parents/enfants Rives Rives Catégories d’évènement: Isère

Café et jeux Parents/enfants Centre Social municipal 96 Rue Sadi Carnot Rives

2022-02-16 10:00:00 – 2022-02-16 12:00:00

Rives Isère Rives Un Café pour donner l’occasion de se rencontrer, partager, échanger entre adultes mais aussi entre enfants ! En prime : Lectures contées à 11h00 par la médiathèque. Gratuit et sans inscription. referent.famille@ville-de-rives.fr +33 4 76 65 37 79 https://www.facebook.com/Centre-social-Municipal-de-Rives-1075997079109970/ Centre Social municipal 96 Rue Sadi Carnot Rives

