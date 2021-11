Café estuarien Saint-Julien-Beychevelle, 2 décembre 2021, Saint-Julien-Beychevelle.

Café estuarien Saint-Julien-Beychevelle

2021-12-02 – 2021-12-02

Saint-Julien-Beychevelle Gironde

EUR Delphine Trentacosta, photographe vous invite au voyage…

« Regards croisés sur l’estuaire » : 65km survolés -croisez le regard avec la rive droite- et vous avez 130m d’une fresque sur laquelle marcher, observer, découvrir la biodiversité naturelle, culturelle et l’économie locale du littoral estuarien pour être sensibilisés à sa fragilité et changer votre regard. En s’appuyant sur un diaporama, Delphine retracera la fabuleuse expérience de découverte permise par l’élaboration de ce travail.

Entrée libre.

+33 6 63 80 31 45

Café Estuarien

Saint-Julien-Beychevelle

