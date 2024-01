Let’s talk english Café épicerie Le Plan B La turballe, mardi 30 janvier 2024.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-01-30T17:00:00+01:00 – 2024-01-30T18:30:00+01:00

Fin : 2024-01-30T17:00:00+01:00 – 2024-01-30T18:30:00+01:00

L’association du Plan B propose un rendez-vous pour échanger en anglais sur des sujets variés : actualité, passions, culture… :

pour pratiquer cette langue de manière spontanée, pour que ce que nous avons appris au collège/lycée remonte à la mémoire, pour voyager plus facilement, pour le plaisir d’échanger tout simplement.

Cette conversation à bâtons rompus se fera d’une façon spontanée, sans professeur, le but étant de s’entraider en toute simplicité. Tous niveaux bienvenus.

Ce rendez-vous pourra se faire régulièrement en fonction des souhaits et disponibilités des participant.e.s, nous en parlerons lors de ce premier rendez-vous.

Référente : Laure – english.plan.b@free.fr

Vous pouvez apporter votre dictionnaire (papier ou digital)

Consommation de courtoisie au Café-Bar BIO

Limité à 12 personnes

CULTURE LOISIRS