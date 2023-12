Fresque du Climat Café épicerie Le Plan B La turballe, 6 décembre 2023 14:30, La turballe.

Un atelier Fresque du Climat Grand public le mercredi 6 décembre de 15h30 à 18h30 organisé par l’antenne Saint-Nazaire et presqu’île dans le cadre de la COP28 au Café-épicerie Bio du PLAN B à La TURBALLE. Ça dure 3 heures, c’est ludique, scientifique et collaboratif!

A partir de 16 ans

Pour les inscriptions, cliquez ici!

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-06T15:30:00+01:00 – 2023-12-06T18:30:00+01:00

