Matinée musicale avec Steredenn Vor Café épicerie Le Plan B La turballe, 4 novembre 2023, La turballe.

Matinée musicale avec Steredenn Vor Samedi 4 novembre, 10h30 Café épicerie Le Plan B Gratuit: 0

Le Steredenn Vor a été restauré par Skol Ar Mor et il est de retour à La Turballe, les chanteurs aussi !

Venez au PLAN B nous écouter et chanter avec nous des chansons de mer.

Chapeau pour l’artiste

Consommation de courtoisie appréciée au Café-bar Bio du PLAN B.

Café épicerie Le Plan B 12 place du Marché 44420 La turballe La turballe 44420 Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 09 72 66 30 12 »}, {« type »: « email », « value »: « contact@cafe-epicerie-leplanb.fr »}, {« type »: « link », « value »: « https://cafe-epicerie-leplanb.fr »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.labaule-guerande.com/matinee-musicale-avec-steredenn-vor-la-turballe.html »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-04T10:30:00+01:00 – 2023-11-04T13:00:00+01:00

