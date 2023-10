Matinée musicale avec Katboys Café épicerie Le Plan B La turballe, 21 octobre 2023, La turballe.

Matinée musicale avec Katboys Samedi 21 octobre, 11h00 Café épicerie Le Plan B Gratuit: 0

Groupe de reprises POP ROCK des années 70 à nos jours. « Reprises à notre sauce ! Mais pas que ! »

Katel au chant, Fabrice à la basse, Barnay au clavier, Karine à la batterie et Yannick à la guitare. Simples amateurs mais avec un réel plaisir à jouer ensemble, nous jouons et tenons une association turballaise destinée à promouvoir la musique POP ROCK de Pénestin à Guérande au travers de découverte musicale POP ROCK pour les enfants. L’objectif : leur faire découvrir la musique de notre époque celles de leurs parents et « jeunes » grands parents.

Pour en savoir plus :

https://katboys.hubside.fr/

Chapeau pour l’artiste

Consommation de courtoisie appréciée au Café-bar Bio du PLAN B.

Café épicerie Le Plan B 12 place du Marché 44420 La turballe La turballe 44420 Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 09 72 66 30 12 »}, {« type »: « email », « value »: « contact@cafe-epicerie-leplanb.fr »}, {« type »: « link », « value »: « https://cafe-epicerie-leplanb.fr »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.labaule-guerande.com/matinee-musicale-avec-katboys-la-turballe.html »}] [{« link »: « https://katboys.hubside.fr/ »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-21T11:00:00+02:00 – 2023-10-21T12:30:00+02:00

2023-10-21T11:00:00+02:00 – 2023-10-21T12:30:00+02:00

CULTURE FAMILLE