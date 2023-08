Exposition du mois de septembre – Marie Christophe HOUSSIN Café épicerie Le Plan B La turballe, 5 septembre 2023, La turballe.

Exposition du mois de septembre – Marie Christophe HOUSSIN 5 – 29 septembre Café épicerie Le Plan B Public

Après mon diplôme d’arts graphiques et quelques années dans la publicité et l’édition à Paris, j’ai décidé de reprendre mes pinceaux et de me lancer aussi dans la sculpture (pierre et argile).

Installée dans cette belle région depuis 2015, j’adore la mer et les reflets de l’eau sur la plage, les vagues et l’ambiance d’hiver où la lumière est très belle et plus franche…

Mes peintures acryliques sont plus abstraites que figuratives jouant sur des juxtapositions de couleurs et des grands aplats..

Café épicerie Le Plan B 12 place du Marché 44420 La turballe

CULTURE EXPOSITION