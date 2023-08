Matinée musicale avec Blue-grass old time Café épicerie Le Plan B La turballe, 2 septembre 2023, La turballe.

Si le nom de notre groupe suscite chez vous quelques interrogations, ce n’est pas un hasard : le bluegrass est né pour raconter des histoires. Cette musique traditionnelle américaine vient de la chaîne de montagnes des Appalaches, entre la Virginie et le Kentucky, la Caroline du Nord et le Tennessee.



Oscillant agilement entre Bluegrass, Old Time et quelques virages cajun et folk, Salmon & The Laundry Bear est un quartet formé en 2019 autour de divers instruments – guitare, violon, mandoline, banjo et harmonica – et d’un jeu d’harmonies vocales. Ils ont déjà investi la scène parisienne, proposant des concerts dans des bars, mais faisant également la première partie des célèbres Sawmill Sessions sur la péniche Anako à Paris ; Ils se sont aussi produits avec bonheur sur des scènes en Allemagne, en Vendée, dans le Morvan, les Hauts de France, ainsi qu’en Anjou, au Festival Herbe bleue.

Ici ou ailleurs, venir les voir en concert, c’est faire un voyage dans l’Amérique populaire.



INFOS PRATIQUES :



– Chapeau pour les artistes,

– Consommation de courtoisie appréciée au Café-bar Bio du PLAN B.

Café épicerie Le Plan B 12 place du Marché 44420 La turballe La turballe Loire-Atlantique Pays de la Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-02T10:30:00+02:00 – 2023-09-02T12:30:00+02:00

CULTURE FAMILLE