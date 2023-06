Concert avec Ziia Café épicerie Le Plan B La turballe, 27 juillet 2023, La turballe.

Concert avec Ziia Jeudi 27 juillet, 20h00 Café épicerie Le Plan B

Concert avec Ziia

Chanson soul, world, île de la réunion…

Entre Soul, chanson et musiques du monde, l’auteur compositeur Ziia s’est créé un univers atypique sur les chemins de traverse, les routes non fléchées.

Portée par son intuition, sa passion pour les sons et cultures du monde entier, la multi-instrumentiste autodidacte parle de la musique comme d’une amie fidèle depuis l’enfance, sorte de miroir de la femme qu’elle est devenue au gré des voyages, des rencontres, des claques de la vie aussi.

Sa musique est comme elle, remuée par la vie, et animée par le besoin de se nourrir de l’Autre, de la nature.

Tarif : libre.

Café épicerie Le Plan B 12 place du Marché 44420 La turballe La turballe Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 09 72 66 30 12 »}, {« type »: « email », « value »: « contact@cafe-epicerie-leplanb.fr »}, {« type »: « link », « value »: « https://cafe-epicerie-leplanb.fr »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.labaule-guerande.com/concert-avec-ziia-la-turballe.html »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-27T20:00:00+02:00 – 2023-07-28T06:00:00+02:00

2023-07-27T20:00:00+02:00 – 2023-07-28T06:00:00+02:00

CULTURE SPECTACLESTEMPSFORTS