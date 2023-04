MATINEE MUSICALE JUSTE FRANCOIS Café épicerie Le Plan B La turballe Catégories d’évènement: La Turballe

MATINEE MUSICALE JUSTE FRANCOIS Café épicerie Le Plan B, 26 avril 2023, La turballe. MATINEE MUSICALE JUSTE FRANCOIS Mercredi 26 avril, 11h00 Café épicerie Le Plan B En acoustique avec sa guitare et son harmonica, Juste François interprète des chansons françaises à textes, pop/folk pour les compositions, ainsi que des reprises variées de chansons françaises ou internationales du genre : Moriarty, Bob Dylan, The Eagles, les Beatles, Elton John, Cabrel, Eddy Mitchell, Renaud, etc… INFOS PRATIQUES :

INFOS PRATIQUES :

Chapeau pour l'artiste,

Consommation de courtoisie appréciée au Café-bar Bio du PLAN B.

Café épicerie Le Plan B
12 place du Marché
44420 La turballe
La turballe
Loire-Atlantique
Pays de la Loire

