Collecte de Jeux et jouets Café épicerie du PLAN B La turballe, 28 novembre 2023, La turballe.

Collecte de Jeux et jouets 28 novembre – 8 décembre Café épicerie du PLAN B

L’association de PLAN B propose une Braderie de Noël : une vente à petits prix de Jeux et Jouets de seconde main le samedi 9 décembre au Café-bar du Plan B.

Vous avez des jeux et jouets à donner ? Il est possible de les déposer au Café-épicerie du PLAN B du 28 novembre au 8 décembre.

INFOS PRATIQUES :

– Ouvert à toutes & à tous,

– Jeux et jouets tout âges et en état,

– Tout dépôt devra s’effectuer entre le 28 novembre et le 8 décembre,

– Vente le samedi 9/12 à petits prix au profit de l’association du PLAN B

Café épicerie du PLAN B 12, place du Marché 44420 La turballe La turballe 44420 Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 09 72 66 30 12 »}, {« type »: « email », « value »: « contact@cafe-epicerie-leplanb.fr »}, {« type »: « link », « value »: « https://cafe-epicerie-leplanb.fr »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.labaule-guerande.com/collecte-de-jeux-et-jouets-la-turballe.html »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-28T09:00:00+01:00 – 2023-11-28T13:00:00+01:00

2023-12-08T15:00:00+01:00 – 2023-12-08T19:00:00+01:00

CITOYENNETE ECO