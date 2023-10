Après-midi : Marché gratuit Café épicerie du PLAN B La turballe, 18 novembre 2023, La turballe.

Afin de promouvoir le don, et le ré-emploi, l’Association du PLAN B prévoit l’organisation de 2 marchés gratuits par an au Café-bar Bio du PLAN B, 1 en novembre et 1 en avril/mai.

Le principe est simple :

Déposez toute chose en état dont vous n’avez plus l’utilité et à qui vous souhaiteriez donner une seconde vie et/ou prenez ce qu’il vous plait.

Pensez à mettre de côté dès maintenant !

Si vous souhaitez être bénévoles le jour J inscrivez-vous ici .



INFOS PRATIQUES :

– Tout dépôt devra s’effectuer le jour J,

– Consommation de courtoisie appréciée au Café-bar Bio du PLAN B.

Café épicerie du PLAN B 12, place du Marché 44420 La turballe La turballe 44420 Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 09 72 66 30 12 »}, {« type »: « email », « value »: « contact@cafe-epicerie-leplanb.fr »}, {« type »: « link », « value »: « https://cafe-epicerie-leplanb.fr »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.labaule-guerande.com/apres-midi-marche-gratuit-la-turballe.html »}] [{« link »: « https://framadate.org/VanIH8y3BOJX212J »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-18T15:00:00+01:00 – 2023-11-18T17:30:00+01:00

