Soirée jeux et repas bio Café épicerie du PLAN B La turballe Catégories d’Évènement: La turballe

Loire-Atlantique Soirée jeux et repas bio Café épicerie du PLAN B La turballe, 16 novembre 2023, La turballe. Soirée jeux et repas bio Jeudi 16 novembre, 18h30 Café épicerie du PLAN B L’association du PLAN B propose une soirée jeux !

Venez découvrir les jeux du Café-bar et/ou apportez ceux que vous souhaitez partager. Des jeux pour tou.te.s pour un moment convivial.

Petite restauration proposée à partir de 19h30



INFOS PRATIQUES :

– Ouvert à toutes & à tous,

– Petite restauration Bio proposée par l’asso du PLAN B,

– Aide bénévole pour le jour J

– Consommation de courtoisie au Café-bar Bio du PLAN B. Café épicerie du PLAN B 12, place du Marché 44420 La turballe La turballe 44420 Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 09 72 66 30 12 »}, {« type »: « email », « value »: « contact@cafe-epicerie-leplanb.fr »}, {« type »: « link », « value »: « https://cafe-epicerie-leplanb.fr »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.labaule-guerande.com/soiree-jeux-et-repas-bio-la-turballe.html »}] [{« link »: « https://framadate.org/QtbYcuYrMgAZ3feg »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-16T18:30:00+01:00 – 2023-11-16T22:00:00+01:00

2023-11-16T18:30:00+01:00 – 2023-11-16T22:00:00+01:00 LOISIRS Y|LEPLANB|SOIREEJEUXREPASBIO Détails Catégories d’Évènement: La turballe, Loire-Atlantique Autres Lieu Café épicerie du PLAN B Adresse 12, place du Marché 44420 La turballe Ville La turballe Departement Loire-Atlantique Lieu Ville Café épicerie du PLAN B La turballe latitude longitude 47.34923;-2.51293

Café épicerie du PLAN B La turballe Loire-Atlantique https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/la turballe/