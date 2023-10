Concert avec Ephémère Café épicerie du PLAN B La turballe, 9 novembre 2023, La turballe.

Concert avec Ephémère Jeudi 9 novembre, 19h30 Café épicerie du PLAN B Public

Éphémère, trio jazz blues de Saint-Nazaire né en 2019.. avec Fabien Troffiguer (batterie), Hervé Charon (basse et guitare) et Alain Goestchel (guitares).

C’est un répertoire de reprises : des thèmes de guitaristes connus et moins connus : Pat Metheny, John Scoffield, Frank Haunschild, Pat Martino.. et d’autres musiciens : Aldo Romano, Ornette Coleman.. arrangés pour le trio.

Du jazz instrumental parfois pêchu, toujours mélodique, aux frontières du blues et du folk.

INFOS PRATIQUES :

– Chapeau pour les artistes,

– Consommation de courtoisie au Café-bar Bio du PLAN B.

Café épicerie du PLAN B 12, place du Marché 44420 La turballe La turballe 44420 Loire-Atlantique Pays de la Loire

