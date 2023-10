Atelier Decouverte du Qi Gong Café épicerie du PLAN B La turballe, 3 novembre 2023, La turballe.

Atelier Decouverte du Qi Gong Vendredi 3 novembre, 10h00 Café épicerie du PLAN B 1 personne: 10

Le Qi Gong est un art énergétique d’origine chinoise. L’objectif est de favoriser la circulation de l’énergie de manière globale.

Associant des mouvements lents à la détente et à la conscience du souffle, il apporte de nombreux bénéfices au corps comme à l’esprit, et tout le monde peut le pratiquer facilement.

INFOS PRATIQUES :

– 10€ par participant.e pour l’intervenante,

– Consommation de courtoisie appréciée au Café-bar Bio du PLAN B.

Café épicerie du PLAN B 12, place du Marché 44420 La turballe La turballe 44420 Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 09 72 66 30 12 »}, {« type »: « email », « value »: « contact@cafe-epicerie-leplanb.fr »}, {« type »: « link », « value »: « https://cafe-epicerie-leplanb.fr »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.labaule-guerande.com/atelier-decouverte-du-qi-gong-la-turballe.html »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-03T10:00:00+01:00 – 2023-11-03T11:15:00+01:00

LOISIRS SANTE