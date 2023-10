Exposition de Novembre : ARTELIER 44 Café épicerie du PLAN B La turballe, 1 novembre 2023, La turballe.

Exposition de Novembre : ARTELIER 44 1 – 30 novembre Café épicerie du PLAN B Public

« Artelier 44 » est un groupe informel proposant des ateliers créatifs (photographie et photomontage – aquarelle – crayons de couleur – feutres – kintsugi – cartes et tarologie – lecture de l’image et des couleurs – craies – encres).

Approche de l’art de manière ludique et psycho-ludique pour apprendre à lire les images, sentir les formes et les couleurs, identifier ressentis et émotions, se laisser toucher par nos sens, nos pensées tout en alimentant notre curiosité. Découvrir le plaisir de créer sans jugement ni auto-jugement. Savoir transformer les obstacles de manière favorable.

C’est aussi se donner les moyens d’explorer et d’élargir nos horizons intérieurs à notre rythme en respectant nos sensibilités.

Café épicerie du PLAN B 12, place du Marché 44420 La turballe La turballe 44420 Loire-Atlantique Pays de la Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-01T09:00:00+01:00 – 2023-11-01T13:00:00+01:00

2023-11-30T15:00:00+01:00 – 2023-11-30T19:00:00+01:00

