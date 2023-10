Concert avec Pépère Mint Café épicerie du PLAN B La turballe, 26 octobre 2023, La turballe.

Concert avec Pépère Mint Jeudi 26 octobre, 19h30 Café épicerie du PLAN B Gratuit: 0

Pépère Mint est un groupe de Jazz de la région Nazairienne. Il est composé de 5 musiciens : Armelle au chant, Alain à la guitare, Étienne au violon, Maxime à la batterie et Thierry à la guitare basse.

L’essentiel du répertoire est composé de standards de jazz des années 40 à nos jours.

INFOS PRATIQUES :

– Chapeau pour les artistes

– Consommation de courtoisie appréciée au Café-bar Bio du PLAN B

Café épicerie du PLAN B 12, place du Marché 44420 La turballe La turballe 44420 Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 09 72 66 30 12 »}, {« type »: « email », « value »: « contact@cafe-epicerie-leplanb.fr »}, {« type »: « link », « value »: « https://cafe-epicerie-leplanb.fr »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.labaule-guerande.com/concert-avec-pepere-mint-la-turballe.html »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-26T19:30:00+02:00 – 2023-10-26T22:00:00+02:00

