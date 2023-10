Matinée : Contes pour frissonner Café épicerie du PLAN B La turballe, 24 octobre 2023, La turballe.

Matinée : Contes pour frissonner Mardi 24 octobre, 11h00 Café épicerie du PLAN B Gratuit: 0

« Oh toi qui passes, reste à ta place, ou ton cœur sera de glace ! »

De peur, de froid, connaissez-vous le tremblement ?

A l’entrée dans « les mois noirs », quand la nuit gagne sur le jour,

Hélène Kerurien nous propose de rencontrer héros et héroïnes qui affrontent l’inconnu avec courage et vaillance. Une heure de contes venus de tous les pays pour vaincre sa peur… ou ne plus pouvoir sortir la nuit sans regarder par-dessus son épaule !

INFOS PRATIQUES :

– Tout public à partir de 7 ans,

– Chapeau pour l’association du PLAN B,

– Consommation de courtoisie appréciée au Café-bar Bio du PLAN B.

Café épicerie du PLAN B 12, place du Marché 44420 La turballe La turballe 44420 Loire-Atlantique Pays de la Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-24T11:00:00+02:00 – 2023-10-24T12:00:00+02:00

