Concert avec Délit Mineur Café épicerie du PLAN B La turballe, 19 octobre 2023, La turballe.

Groupe Nazairo-Guérandais de compositions Rock en français créé en 2021 post-covid. Délit Mineur est composé de Jean (guitare et chant), Patrick (guitare et chant), Jean-Baptiste (batterie) et, à l’origine par Gil, remplacé par Paul-André en mars 2023 (basse). Le groupe dispose à ce jour d’un répertoire d’une vingtaine de compositions originales.

INFOS PRATIQUES :

– Chapeau pour les artistes,

– Pour en savoir plus

– Consommation de courtoisie appréciée au Café-bar Bio du PLAN B

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-19T19:30:00+02:00 – 2023-10-19T22:00:00+02:00

