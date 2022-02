Café éphémère #3 Labenne, 13 mars 2022, Labenne.

Café éphémère #3 Salle Manaoc Avenue de l’Océan Labenne

2022-03-13 10:00:00 – 2022-03-13 18:30:00 Salle Manaoc Avenue de l’Océan

Labenne Landes Labenne

L’association les ateliers créatifs AILLEURS SOUS LA PLUIE est heureuse de vous convier à son troisième café éphémère salle Manaoc le 13 mars.

Venez papoter autour d’un café , rencontrer des créations locales, créer autour d’ateliers et s’amuser!

Ateliers pour enfants et parents-enfants : aquarelle, dessin, fabrications… Et bien entendu du café, du thé , des food truck…

Inscription aux ateliers par mail assoaslp@gmail.com

L’association les ateliers créatifs AILLEURS SOUS LA PLUIE est heureuse de vous convier à son troisième café éphémère à la salle Manaoc le 13 mars.

Un moment hors du temps pour toute la famille… Un café parents/enfants mais pas que ! Café, ateliers, food-truck, jeux, corner boutique…

L’association les ateliers créatifs AILLEURS SOUS LA PLUIE est heureuse de vous convier à son troisième café éphémère salle Manaoc le 13 mars.

Venez papoter autour d’un café , rencontrer des créations locales, créer autour d’ateliers et s’amuser!

Ateliers pour enfants et parents-enfants : aquarelle, dessin, fabrications… Et bien entendu du café, du thé , des food truck…

Inscription aux ateliers par mail assoaslp@gmail.com

Ailleurs sous la pluie

Salle Manaoc Avenue de l’Océan Labenne

dernière mise à jour : 2022-02-22 par