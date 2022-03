Café Envie d’agir : Comment agir pour les familles en précarité ? L’ascenseur Paris Catégories d’évènement: île de France

Café Envie d'agir : Comment agir pour les familles en précarité ? L'ascenseur, 16 mars 2022, Paris. Date et horaire exacts : Le mercredi 16 mars 2022

Comment agir pour aider et accompagner les familles en situation de précarité ? Comment est-il possible, en tant que citoyen·ne, que voisin·ne, de s'engager pour améliorer leur quotidien ? Dans ce Café Envie d'agir, nous aborderons différentes manières de le faire : participer à une maraude, faire vivre une épicerie solidaire, animer des ateliers sportifs ou culturels, devenir écrivain public, installer une boîte à don, etc. L'ascenseur 29 bd Bourdon Paris 75004

