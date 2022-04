Café Entrepreneurs Les terrasses de St Aignan – Maison d’hôtes Orléans Catégories d’évènement: Loiret

Orléans

Café Entrepreneurs Les terrasses de St Aignan – Maison d’hôtes, 28 avril 2022, Orléans. Café Entrepreneurs

Les terrasses de St Aignan – Maison d’hôtes, le jeudi 28 avril à 09:15

Le digital est maintenant un levier majeur d’acquisition client, saisis l’opportunité et rejoignez nous pour en discuter et poser toutes vos questions.

sur inscription…

Perform’ ta boîte et viens parler digital ! Les terrasses de St Aignan – Maison d’hôtes 8 rue de la Tour Neuve à Orléans Orléans Loiret

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-28T09:15:00 2022-04-28T11:15:00

Détails Catégories d’évènement: Loiret, Orléans Autres Lieu Les terrasses de St Aignan - Maison d'hôtes Adresse 8 rue de la Tour Neuve à Orléans Ville Orléans lieuville Les terrasses de St Aignan - Maison d'hôtes Orléans Departement Loiret

Les terrasses de St Aignan - Maison d'hôtes Orléans Loiret https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/orleans/

Café Entrepreneurs Les terrasses de St Aignan – Maison d’hôtes 2022-04-28 was last modified: by Café Entrepreneurs Les terrasses de St Aignan – Maison d’hôtes Les terrasses de St Aignan - Maison d'hôtes 28 avril 2022 Les terrasses de St Aignan - Maison d'hôtes Orléans orléans

Orléans Loiret