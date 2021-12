Colomiers Mairie de Colomiers Colomiers, Haute-Garonne Café « Energy drink » spécial ados Mairie de Colomiers Colomiers Catégories d’évènement: Colomiers

Haute-Garonne

Café « Energy drink » spécial ados Mairie de Colomiers, 1 février 2022, Colomiers. Café « Energy drink » spécial ados

Mairie de Colomiers, le mardi 1 février 2022 à 17:30

Café littéraire des bibliothécaires Mardi 1er février à 17h30 En France, chaque année, plus de 200 livres sont édités par jour ! Comment choisir ? Ramenez vos coups de cœur de lecture ados/jeunes adultes : on en parle, on se les échange, on se les conseille. Les bibliothécaires du Pavillon blanc vous amènent aussi de nouvelles pépites pour ajouter à votre liste de livres à lire absolument. Gratuité | Ados adultes | Salle de conférences du Pavillon blanc Henri Molina Café littéraire des bibliothécaires Mardi 1er février à 17h30 En France, chaque année, plus de 200 livres sont édités par jour ! Comment choisir ? Ramenez vos coups de cœur de lecture ados/jeunes ad Mairie de Colomiers 1 Place Alex Raymond, 31770 Colomiers Colomiers Plein Centre Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-02-01T17:30:00 2022-02-01T18:30:00

Détails Catégories d’évènement: Colomiers, Haute-Garonne Autres Lieu Mairie de Colomiers Adresse 1 Place Alex Raymond, 31770 Colomiers Ville Colomiers lieuville Mairie de Colomiers Colomiers