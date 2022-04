Café emploi Lamartine Cachan Catégories d’évènement: Cachan

Café emploi

Lamartine, le mercredi 27 avril

16:00

Un nouveau rendez-vous bi-mestriel en bas de chez vous ! Venez nous rencontrer mercredi, au centre Lamartine à Cachan. L’occasion de découvrir des offres d’emplois autour d’une boisson. Venez à notre rencontre ! Lamartine Sq. Lamartine, 94230 Cachan Cachan Val-de-Marne

2022-04-27T16:00:00 2022-04-27T18:00:00

