Café électro Médiathèque de Tonnay-Charente, 22 janvier 2022, Tonnay-Charente.

Café électro

Médiathèque de Tonnay-Charente, le samedi 22 janvier 2022 à 11:00

Venez découvrir la médiathèque autrement ! Eugène De Rastignac, musicien, compositeur, interprète et Dj distille un set electro, d’influence funk, disco et house music. L’hybridité de ses sets et de ses tracklists vise à plonger les _dancefloors_ et les scènes dans le chaos le plus envoûtant et dansant. L’esthétique de ses shows est un point important tant au niveau musical que visuel. Pour ce café électro, entouré de ses contrôleurs et vinyles, le DJ français jouera son propre univers dans un style originel.

Places limitées

Café électro avec le Dj français Eugène De Rastignac

Médiathèque de Tonnay-Charente 81 rue Alsace Lorraine 17430 Tonnay-Charente Tonnay-Charente Charente-Maritime



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-01-22T11:00:00 2022-01-22T12:30:00