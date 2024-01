Café-DYS, trucs et astuces l’Archipel Fouesnant, samedi 24 février 2024.

Café-DYS, trucs et astuces l’Archipel Fouesnant Finistère

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-24 14:00:00

fin : 2024-02-24

Un rendez-vous bienveillant ouvert aux personnes atteintes de troubles DYS, à leurs proches, aux AESH ou enseignants ou encore aux professionnels médicaux et paramédicaux pour partager leurs expériences et trucs et astuces.

Avec l’AAPEDYS 29 et Dyspraxie France Dys 29.

L’AAPEDYS 29 réunit des adultes et parents d’enfants Dys qui accompagnent, informent et représentent les personnes porteuses de Troubles Spécifiques du Langage et des Apprentissages (DYS) du Finistère. Dyspraxie France Dys 29 a quant à elle pour but de favoriser par tous les moyens possibles la connaissance et la reconnaissance de la dyspraxie ainsi que le repérage, le dépistage, le diagnostic et l’accompagnement des personnes atteintes de dyspraxie (ou suspectées de l’être) avec des troubles éventuellement associés.

l’Archipel 1 Rue des Îles

Fouesnant 29170 Finistère Bretagne contact.archipel@ville-fouesnant.fr



