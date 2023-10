Halloween Café du Temple Grateloup-Saint-Gayrand, 31 octobre 2023, Grateloup-Saint-Gayrand.

Grateloup-Saint-Gayrand,Lot-et-Garonne

Amaçada fête Halloween !

Rendez-vous à 18h30 devant le café du Temple dans votre plus beau déguisement..

2023-10-31 fin : 2023-10-31 . .

Café du Temple Rue du Temple

Grateloup-Saint-Gayrand 47400 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



Amaçada is celebrating Halloween!

Meet at 6:30 pm in front of the Café du Temple in your best disguise.

¡Amaçada celebra Halloween!

Nos vemos a las 18:30 frente al Café du Temple con tu mejor disfraz.

Amaçada feiert Halloween!

Wir treffen uns um 18:30 Uhr vor dem Café du Temple in Ihrer schönsten Verkleidung.

Mise à jour le 2023-10-17 par OT Val de Garonne