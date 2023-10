SEMAINE EUROPÉENNE DE L’EMPLOI POUR LES PERSONNES HANDICAPÉES Café du Dôme Talence Catégories d’Évènement: Gironde

Talence SEMAINE EUROPÉENNE DE L’EMPLOI POUR LES PERSONNES HANDICAPÉES Café du Dôme Talence, 21 novembre 2023, Talence. SEMAINE EUROPÉENNE DE L’EMPLOI POUR LES PERSONNES HANDICAPÉES Mardi 21 novembre, 11h00 Café du Dôme Entrée libre Le café du Dôme accueillera plusieurs intervenants pour échanger avec le public autour des questions de l’emploi et du handicap.

Organisé par la ville de Talence : Mission Handicap, Service Emploi et Café du Dôme en partenariat avec l’association Espace 33. Café du Dôme 221 avenue de thouars 33400 Talence Talence 33400 Thouars Gironde Nouvelle-Aquitaine Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Détails
Catégories d'Évènement:
Gironde, Talence

Autres Lieu
Café du Dôme

Adresse
221 avenue de thouars 33400 Talence

Ville
Talence

Departement
Gironde

