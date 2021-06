Café du Dôme Le Dôme, 9 juin 2021-9 juin 2021, Talence.

Café du Dôme

du mercredi 9 juin au mardi 29 juin à Le Dôme

**Mercredi 9 juin de 14h30 à 16h30** Après midi tournée autour des Jeux de Société, animé par l’équipe de la Ludothèque de Thouars Public famille **Mercredi 16 juin** **- de 11h à 12h** Initiation à la sophrologie avec Marie Cécile Boulon « d’Arts Scéniques talençais » Public adulte Sur inscription à [[cafedudome@talence.fr](cafedudome@talence.fr)]([cafedudome@talence.fr](mailto:cafedudome@talence.fr)) maximum de 10 pers Venez prendre un temps pour vous, pour relâcher vos tensions et respirer calmement avec une séance de sophrologie, en toute tranquillité. **- de 14h à 16h30** Atelier Cuisine Confection de tartes et de gâteaux Tout public maximum de 10 pers sur inscription à [cafedudome@talence.fr](mailto:cafedudome@talence.fr) Cuisinons ensemble un repas sous la forme « auberge espagnole » pour le jeudi 17 au midi **Jeudi 17 juin de 14h30 à 17h30** Ateliers avec Le Centre Social Mix-cité Tout public maximum de 10 pers Le centre social et culturel Mix Cité propose des temps d’accueil autour du numérique ainsi que des temps manuels et créatifs autour du tricot, couture ou jeux de cartes, la convivialité sera au rendez-vous **Vendredi 18 juin** **- de 14h30 à 17h30** Atelier Art Plastique avec l’artiste Anne Malivert de l’association LASSSO Public adulte Sur inscription à cafedudome@talence.fr maximum de 10 pers Grâce à l’intervention d’Anne et de son univers artistique, vous confectionnerez votre propre livre… **- de 18h30 à 19h15** Représentation musicale avec l’Ecole Municipale de Musique et de Danse dans la salle polyvalente du Dôme Des élèves viendront partager une partie de leur répertoire … **Mardi 22 juin de 14h30 à 17h30** Permanence associative avec Le Girofard de Bordeaux Association loi 1901, Le Girofard est le centre pour les personnes Lesbiennes, gays, bi, trans intersexe, non binaire et leurs allié-e-s. C’est un lieu d’accueil, d’écoute et de convivialité basé sur Bordeaux. Venez les rencontrer au café du Dôme pour connaitre leurs multiples actions. **Vendredi 25 juin** **- de 14h30 à 17h30** **Permanence Info Jeunes de Talence** Venez découvrir les différents dispositifs et avantages pour les jeunes de l’Espace Info Jeunes au Cartes jeunes, DestinAction, formations BAFA, Permis, projets annuels… une animatrice sera présente pour vous renseigner et vous accompagner dans les démarches à suivre. **- de 16h à 17h** Coup de coeur de la Médiathèque de Thouars Venez voyager au café grâce à une présentation d’ouvrages sélectionnés minutieusement par la médiathèque avec des idées de vacances, des découvertes de paysages français,… Toutes les animations sont gratuites et accessibles pour toutes et tous

Programmation du mois de juin 2021

Le Dôme 221, avenue de Thouars Talence Gironde



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

