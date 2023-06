Fête de la musique Café du commerce Lezay, 21 juin 2023, Lezay.

Lezay,Deux-Sèvres

Fête de la musique

Mercredi 21 juin à partir de 18h30 au Café du Commerce à Lezay

Concert Yvan Croze

Répertoire Jean Ferray, Serge Reggiani et Georges Brassens

Entrée gratuite

Renseignements 05 49 29 51 61.

Café du commerce

Lezay 79120 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



Fête de la musique

Wednesday June 21 from 6:30 pm at Café du Commerce in Lezay

Concert by Yvan Croze

Repertoire Jean Ferray, Serge Reggiani and Georges Brassens

Free admission

Information 05 49 29 51 61

Fiesta de la música

Miércoles 21 de junio a partir de las 18.30 h en el Café du Commerce de Lezay

Concierto de Yvan Croze

Repertorio: Jean Ferray, Serge Reggiani y Georges Brassens

Entrada gratuita

Información: 05 49 29 51 61

Musikfest

Mittwoch, 21. Juni ab 18:30 Uhr im Café du Commerce in Lezay

Konzert von Yvan Croze

Repertoire Jean Ferray, Serge Reggiani und Georges Brassens

Eintritt frei

Auskunft 05 49 29 51 61

Mise à jour le 2023-06-01 par OT Pays Mellois