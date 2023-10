STEREO LUC & MIKE ADAM CAFÉ DU CINÉMA Nantes Catégories d’Évènement: Loire-Atlantique

Nantes STEREO LUC & MIKE ADAM CAFÉ DU CINÉMA Nantes, 23 novembre 2023, Nantes. STEREO LUC & MIKE ADAM Jeudi 23 novembre, 21h00 CAFÉ DU CINÉMA Fruit d’un projet issu d’une harmonieuse complicité technoïde, offrant en fond d’irrésistibles boum boum. CAFÉ DU CINÉMA 8 rue des Carmélites, 44000 Nantes Nantes 44000 Loire-Atlantique Pays de la Loire Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-23T21:00:00+01:00 – 2023-11-23T23:00:00+01:00

2023-11-23T21:00:00+01:00 – 2023-11-23T23:00:00+01:00 Techno Dance organique Détails Catégories d’Évènement: Loire-Atlantique, Nantes Autres Lieu CAFÉ DU CINÉMA Adresse 8 rue des Carmélites, 44000 Nantes Ville Nantes Departement Loire-Atlantique Lieu Ville CAFÉ DU CINÉMA Nantes latitude longitude 47.216658;-1.551225

CAFÉ DU CINÉMA Nantes Loire-Atlantique https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/nantes/